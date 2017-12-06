На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов

Авандюну на Куршской косе пока не будут восстанавливать, так как нынешние работы в этом направлении неэффективны. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.



Во вторник, 5 декабря, состоялось заседание научно-технического совета парка. Главным вопросом стал размыв авандюны на 13-м километре во время осенних штормов.



Работы по укреплению берега проводились с ноября 2016 по февраль 2017 года. "Первый осенний шторм показал слабые места новой берегозащитной конструкции, сооружённой ГБУ "Балтберегозащита", и на сегодняшний день из-за конструктивных просчётов остаются предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной штормовым переливом морской воды и подтоплением единственной дороги на Куршскую косу на пониженных участках", — отметил директор Куршской косы Анатолий Калина.



По словам руководителя парка, решено работы по восстановлению авандюны пока свернуть, так как укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами. Без этого работы вряд ли целесообразны, подчеркнул Калина. Его позицию поддержал научно-технический совет.