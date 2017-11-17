Учёный БФУ: Если не провести серьёзных инженерных работ, Куршская коса может превратиться в остров

Необходимы серьёзные и дорогостоящие инженерные работы, чтобы предотвратить затопление Куршской косы. Об этом рассказал доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. Канта Николай Белов, сообщается на сайте университета.



Учёный рассказал, что в 80-е годы прошлого века авандюна была размыта из-за штормов и на несколько дней коса оказалась со всех сторон окружена водой. После этого была сформирована защита территории, однако в 2015 году укрепления были практически разрушены стихией.



"Я понимаю, что это потребует больших денежных вливаний из федерального бюджета, одной области с такой задачей определённо не справиться, — отметил Белов, — но если в ближайшие годы не начать принимать решительные меры, коса вновь при определённом стечении обстоятельств может стать труднодоступной. И далеко не факт, что ситуацию удастся стабилизировать вновь".



По словам учёного, чтобы повторились события тридцатилетней давности, необходимо совпадение сразу нескольких природных факторов. Однако ничего невероятного в такой возможности нет. "Осенью и зимой в нашем регионе шторма совсем не редкость. Вот прошлогоднюю ситуацию, когда в этот период не было штормов, действительно, можно назвать уникальной. А в этом году она, по сути, пришла в норму", — отметил Белов.