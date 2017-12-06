Фонтан в Советске решили открыть перед Новым годом

В Советске готовятся к открытию фонтанного комплекса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сити-менеджер Советска Николай Воищев.

"До открытия фонтанного комплекса осталось совсем чуть-чуть. Уже сегодня начались работы по пусконаладке фонтана", — написал чиновник.

Один из комментаторов предложил установить возле фонтана несколько камер видеонаблюдения, чтобы его не разрушили вандалы. Другие удивились тому, что фонтан решили запустить в холодное время года.