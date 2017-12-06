Критики составили список лучших фильмов 2017 года

Кинокритики составили рейтинг самых удачных фильмов уходящего года. Список опубликован на портале Vulture



Лучшей признана американская драма "Проект ‟Флорида”" о маленькой девочке, которая проводит летние каникулы с друзьями. Создатели рейтинга отметили, что лента победила "с большим отрывом".



На втором месте — "Зови меня своим именем" об итальянском юноше, который отдыхает на даче у родителей и размеренную жизнь которого нарушает приезд молодого учёного из Америки. "Это фильм, в котором молодые люди снимают рубашки и прыгают в сверкающие итальянские озёра или катаются на велосипедах по грунтовым дорогам в окрестностях средневековых деревень", — рассказывает портал.



Кроме того, в тройку лидеров вошла трагикомедия Греты Гервиг "Леди Птица" — история школьницы, которая старается переехать из своего провинциального городка в Нью-Йорк, где живёт её старший брат. Фильм отмечен составителями рейтинга как "почти идеальный".



Наконец, в числе лучших оказались сатирический триллер "Прочь" о чернокожем юноше, которого невеста привозит знакомиться к своим белым родителям в странный маленький город, французская документальная лента "Лица, деревни" о путешествии и дружбе, а также "Марджори Прайм" о женщине, которая теряет память и постепенно погружается в иллюзии.