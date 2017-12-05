Критики выбрали лучшие сериалы 2017 года

Кинокритики составили рейтинг лучших сериалов, вышедших в 2017 году. Рейтинг опубликовал портал Vulture, пишет Lenta.ru



На верхней строчке рейтинга расположился "Твин Пикс" — о том, что произошло спустя 25 лет после основных событий. Второе место заняли "Оставленные" — фантастическое повествование о том, как исчезло множество человек, и о полицейском, стремящемся удержать ситуацию в рамках закона. На третьей позиции оказался комедийный сериал "Всё к лучшему" о матери-одиночке. В десятке оказались также "Отжиг", "Конь БоДжек", "Двойка", "Молодой папа", "Самурай Джек" и "Чокнутая бывшая".