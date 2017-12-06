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Главная Новости Общество

Администрация Калининграда потратит три миллиона на уборку набережной Трибуца

10:57
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Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займётся уборкой и содержанием набережной Трибуца в 2018 году. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
 
Подрядчику предстоит заняться очисткой газонов, прополкой и вывозом мусора. В перечень услуг также входит перевозка отходов на полигон, уход за гранитными и мраморными элементами набережной, ремонт и покраска скамеек и протирка урн. 
 
Начальная цена контракта составляет 2 999 988 рублей. Эти деньги выплатят из бюджета города. Приём заявок заканчивается 19 декабря. 
 
В августе глава города Александр Ярошук раскритиковал состояние набережной, заявив, что она выглядит так, будто была построена до войны. Тогда он отметил, что за обслуживание территории город платит 1,9 млн рублей в год. 
 

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