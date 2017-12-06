Администрация Калининграда потратит три миллиона на уборку набережной Трибуца
Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займётся уборкой и содержанием набережной Трибуца в 2018 году. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок
.
Подрядчику предстоит заняться очисткой газонов, прополкой и вывозом мусора. В перечень услуг также входит перевозка отходов на полигон, уход за гранитными и мраморными элементами набережной, ремонт и покраска скамеек и протирка урн.
Начальная цена контракта составляет 2 999 988 рублей. Эти деньги выплатят из бюджета города. Приём заявок заканчивается 19 декабря.
В августе глава города Александр Ярошук раскритиковал состояние набережной
, заявив, что она выглядит так, будто была построена до войны. Тогда он отметил, что за обслуживание территории город платит 1,9 млн рублей в год.