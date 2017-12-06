Почти 5 тысяч калининградцев обходятся без электричества из-за долгов

Почти пять тысяч калининградцев, которым отключили электричество за неуплату, не спешат рассчитываться с долгами и сидят без света. Об этом во вторник, 5 декабря, журналистам рассказал глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

По данным компании, с начала 2017 года в Калининградской области подачу электроэнергии приостановили для 8800 пользователей. К настоящему моменту 4800 абонентов остаются отключёнными от электросетей.

"До сих пор ещё не обратились к нам за подключением! А как они живут? Мы столкнулись с тем, что это чьи-то вторые-третьи квартиры или дачные участки. Это жители, которые не пользуются на постоянной основе этим жильём, а потребление идёт", — пояснил Маковский.

Зато энергетики регулярно выявляют самовольно подключившихся к электроэнергии должников.

"Бывает, по три раза снова отключаем пользователей. Получается, что они и долг не погашают, и получают штрафы за незаконное подключение, которые могут доходить до десяти тысяч рублей. То есть эти люди крайне усугубляют своё положение", — пояснила пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.