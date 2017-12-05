"Янтарьэнерго" рассматривает возможность продажи старых ветряков европейским фермерам

Компания "Янтарьэнерго" ещё не решила судьбу ветряных установок в Куликово, которые подлежат демонтажу. Об этом во вторник, 5 декабря, во время пресс-конференции рассказал глава компании Игорь Маковский.

В Куликово останется только один ветряк, самый большой по размеру и мощности. В настоящее время рассматривается несколько вариантов того, что делать с остальными конструкциями, которые будут разобраны. Помимо распила на металлолом, не исключается возможность продажи ветряков для дальнейшего использования.

"Мы точно не сможем использовать их на территории Калининградской области. Мы их, может быть, в счёт выплат отдадим. В Европе есть закон, когда ветряки малой мощности используются в бытовых целях. Например, на фермерских хозяйствах, хуторах. Государство это дотирует, как и солнечные батареи", — пояснил Маковский.