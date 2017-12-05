Финляндия подозревает российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны

Минобороны Финляндии заподозрило российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает ТАСС

Предполагаемое нарушение произошло в 7:00 утра 5 декабря над Финским заливом недалеко от города Порвоо. Речь может идти о грузовом или пассажирском самолёте.

"Самолёт Ту-154, принадлежащий России, подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии утром 5 декабря", — говорится в сообщении ведомства.

Представитель Минобороны Финляндии Макс Архиппайнен рассказал Финскому телеграфному бюро, что нарушение воздушного пространства было коротким. Оно произошло рядом с маршрутом, по которому российские самолёты летают из Санкт-Петербурга в Калининград. Он отметил, что ранее там уже фиксировали аналогичные нарушения. Представитель МИД Финляндии сообщил ТАСС, что при поступлении информации о таких случаях стандартной процедурой является вызов посла страны в МИД.