В Калининградской области откроют производство пастилы из местных яблок

В Калининградской области откроют производство фруктовой пастилы из местного сырья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Предприятие разместится на территории Гвардейского округа. Компания будет выпускать фруктовую пастилу из калининградских яблок. Объём инвестиций оценивается в 200 млн рублей. По словам министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, регион должен выходить на новый уровень промышленного садоводства.

"В Калининградской области динамично развивается промышленное садоводство. Сегодня нам необходимо выходить на новый уровень — развивать глубокую переработку плодов и ягод. В регионе уже началось производство натуральных соков из местного сырья, новым, перспективным направлением может стать изготовление пастилы и фруктового пюре", — заявила Шевцова.

В рамках второго этапа реализации проекта создадут кооператив с калининградскими садоводами. Там будут изготавливать фруктовое пюре, в том числе для детского питания.