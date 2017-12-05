В Калининграде намерены добывать электричество с помощью биогаза со свалки

На полигоне в микрорайоне Космодемьянского намерены установить станцию активной дегазации. Как передаёт пресс-служба правительства Калининградской области, такое предложение прозвучало в ходе встречи министра природных ресурсов и экологии региона Олега Ступина с подрядчиком, который проводит рекультивацию площадки.

"В ходе рабочей встречи было предложено создать на полигоне станцию активной дегазации за счёт инвестора — объект возобновляемой энергии, работающий на "свалочном" биогазе", — рассказал Ступин.

Биогаз образуется при разложении органического мусора. Станции активной дегазации применяют в России и в странах Европы.

"Решение перерабатывать биогаз в электричество достаточно интересное. Данная практика является обязательной при проведении рекультивации объектов захоронения отходов в Европе и уже применяется в России — в частности, в Ленинградской области. Но необходимо, чтобы специалисты проработали возможность реализации этого предложения на текущем этапе работ по рекультивации полигона отходов, а также ряд других технических и юридических аспектов проекта", — отметил министр.