"Ездят на летней резине и пытаются это скрыть": власти объяснили высокую аварийность на Приморском кольце на выходных

Одной из причин высокой аварийности на Приморском кольце в минувшие выходные стала недобросовестность некоторых водителей, которые не установили на колёса зимнюю резину. Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщил заместитель руководителя регионального управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

По его словам, к 1 декабря все автомобилисты должны были установить шины по сезону. Однако, как показала практика, часть водителей так и не "переобулась".

"Когда наши сотрудники начинают фотографировать резину, потому что понимают, что будут суды, человек ложится на колесо и не даёт сфотографировать, потому что понимает, что нарушил, а потом везде кричит, что улетел из-за того, что дорога не обработана", — посетовал Анисимов.

По словам Анисимова, дорожное полотно обрабатывали накануне массовых аварий, около 23:00 1 декабря.

"У нас есть данные навигационных систем. Дорожники сделали предварительную обработку асфальта. Только в низинах или на возвышенностях к утру был гололёд из-за резкого перепада, но так было далеко не везде", — отметил Анисимов.