День жестянщика: за несколько часов в субботу в Калининградской области произошло около 25 ДТП

Первый зимний месяц по календарю в Калининградской области начался с десятков дорожных происшествий. В субботу, 2 декабря, с самого раннего утра машины буквально сбивались в кучи, вылетали с проезжей части, переворачивались. Соцсети захлестнул вал сообщений от очевидцев.

Пока неизвестно, можно ли назвать рекордным то количество ДТП за несколько часов, о которых узнал Клопс.Ru. Но уже сейчас можно говорить не менее чем о сотне побитых автомобилей. В списке – легковушки, микрики, КамАЗы и автобусы. Данных о количестве людей, пострадавших при авариях, пока нет.

Первое сообщение о массовом ДТП появилось в паблике Вконтакте Клопс.Ru около 9:00. На Приморском кольце на подъезде к Калининграду столкнулись более 13 машин.

Фото: очевидец

Потом информация о дорожных происшествиях пошла по нарастающей. Уже через час очевидцы сообщали о десятках аварий в городе и за пределами областного центра.

Так, на трассе Калининград – Гвардейск, по предварительным сведениям, на одном из участков машины бились едва ли не через каждые 500 метров. Один из автомобилистов, проезжавших в том районе, насчитал 19 ДТП.

Фото: очевидец

На трассе Калининград – Черняховск в аварии попали шесть машин, в том числе КамАЗ. Очевидцы в один голос утверждают: всему виной – гололедица.

Фото: очевидец

На городских улицах начало зимы тоже ознаменовалось дорожными происшествиями. Так, на проспекте Победы при переезде через "лежачего полицеского" такси пошло юзом и вылетело на отбойник. Машина буквально повисла между двумя проезжими полосами. По словам свидетелей происшествия, в салоне такси находился пассажир. По счастью, обошлось без тяжёлых последствий.

На мосту на улице Александра Невского подряд два происшествия: с дороги вынесло легковой автомобиль, а чуть далее, буквально через 100 метров от этого места, в кювет вылетел бус, сообщает очевидец.

Фото: очевидец

В Сообществе автомобилистов Калининграда и области очевидцы тажке выкладывали фото и видео происшествий. Так, участниками ДТП на перекрёстке улицы Емельянова и Окружной стали сразу несколько легковушек.

В конце Московского проспекта, по свидетельству очевидцев, на дороге перевернулся грузовой микроавтобус. Сообщают об аварии и на Литовском валу.

В соцсетях автомобилисты при обсуждении происшествий сетовали на то, что на дорогах не видно ни одной спецмашины. Ни в городе, ни за городом. Обледеневшие трассы и улицы песком не посыпаются, утверждали очевидцы.

Клопс.Ru обратился за разъяснениями в муниципальное приедприятие "Чистота". Там рассказали, что на самом деле на улицах областного центра с ночи работают 13 единиц спецтехники - 11 пескопосыпающих машин и две солеразбрасывающие.

"У нас много песка, много соли, запас есть, улицы посыпаем. Работает вся техника, что есть в наличии. Другое дело, что у нас всего 11 пескоразбрасывателей на базе КамАЗа и две машины, которые солью дороги посыпают. Все улицы разом охватить не получается", - рассказал заместитель директора по производству МП "Чистота" Владимир Абрамов.

В ДЭП-39, обслуживающем трассу Калининград - Гвардейск, также сообщили о том, что на дорогу периодически выезжают две спецмашины, посыпают проезжую часть солью.

В ГИБДД получить комментарии по ситуации на дорогах пока не удалось.