В Калининграде из-за жалобы пенсионерки подрядчика оштрафовали за ремонт дороги ночью

Калининградского подрядчика после жалобы пенсионерки оштрафовали за ночной ремонт дороги. Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщил заместитель руководителя регионального управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

"На ул. Невского бабушка вызвала полицию, приехал экипаж, выписал протокол. На следующий день предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей. Есть люди, которые с пониманием относятся, а есть и такие, кому шум, исходящий от техники, мешает. И их мнение игнорировать мы не можем", — отметил Анисимов.

По его словам, после ночного ремонта поступает три-четыре жалобы от людей, а подрядчика наказывают рублём.

"У нас два лагеря — водители и местные жители. Как только перешли работать в ночное время, пошли письма: почему вы работаете и нарушаете закон Калининградской области о тишине", — рассказал Анисимов.