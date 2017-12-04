Стало известно, когда устранят недоделки на ул. Дзержинского после ремонта дороги

Недоделки на улице Дзержинского, которые остались после ремонта дороги, будут устранены весной 2018 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.



По её словам, у чиновников есть гарантийное письмо от подрядчика, который гарантирует исправление недоделок при наступлении положительных температур. "Для меня улица Дзержинского — головная боль. Всё, что нашли и найдём там зимой, весной доделают", — объяснила Дятлова.



Чиновница отметила, что это касается всех объектов, которые ремонтировались по программе Минтранса "Безопасные и качественные дороги" с гарантийным сроком пять лет. Всего в рамках контрактных обязательств по федеральной программе подрядчики уже переделали три тысячи квадратных метров.