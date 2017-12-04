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Главная Новости Общество

В Госдуме предложили выдавать компенсацию за задержанные рейсы в аэропорту

10:18
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В Госдуме разработали законопроект, который позволит пассажирам задержанных рейсов получить возврат денег в аэропорту. Об этом сообщает "Парламентская газета".
 
Речь идёт о задержке более чем на три часа. Выплата компенсаций позволит пассажирам улететь другим рейсом, не теряя времени.
 
"Предлагаю в случае, если по вине авиакомпании рейс по прошествии трёх часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки. Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров", — рассказал автор законопроекта, депутат фракции "Справедливая Россия" Игорь Ананских.
 
По словам депутата, чаще всего рейсы задерживают из-за недостаточного числа самолётов. Когда с одним из лайнеров происходит проблема, нарушаются графики полётов, а пассажиры вынуждены по полдня проводить в аэропорту, отметил Ананских. Он рассказал, что недобросовестные перевозчики пользуются тем, что пассажиры не могут быстро купить другой билет из-за отсутствия средств. 
 
Транспортная прокуратура с начала 2017 года оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Административные дела возбудили в отношении семи перевозчиков. Это "Аэрофлот", "Победа", "Северный Ветер", Royal Flight, Red Wings, АК "РусЛайн" и "Газпром авиа". Штрафы составляют 25 тыс. для должностных лиц и 100 тыс. для юридических лиц.
 

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