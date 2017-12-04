В Госдуме предложили выдавать компенсацию за задержанные рейсы в аэропорту

В Госдуме разработали законопроект, который позволит пассажирам задержанных рейсов получить возврат денег в аэропорту. Об этом сообщает "Парламентская газета"

Речь идёт о задержке более чем на три часа. Выплата компенсаций позволит пассажирам улететь другим рейсом, не теряя времени.

"Предлагаю в случае, если по вине авиакомпании рейс по прошествии трёх часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки. Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров", — рассказал автор законопроекта, депутат фракции "Справедливая Россия" Игорь Ананских.

По словам депутата, чаще всего рейсы задерживают из-за недостаточного числа самолётов. Когда с одним из лайнеров происходит проблема, нарушаются графики полётов, а пассажиры вынуждены по полдня проводить в аэропорту, отметил Ананских. Он рассказал, что недобросовестные перевозчики пользуются тем, что пассажиры не могут быстро купить другой билет из-за отсутствия средств.