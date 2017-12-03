Александр Масляков останется ведущим КВН
Александр Масляков продолжит вести КВН, несмотря на уход с поста директора ГУП "Московский молодёжный центр "Планета КВН". Об этом сообщается на странице международного союза КВН в соцсети "ВКонтакте"
.
В союзе КВН сообщили, что Масляков покинул пост директора по собственному желанию
, а не из-за прокурорских проверок, начавшихся по обращению Transparency International. Представители организации отметили, что он оставил должность, чтобы привести свою трудовую деятельность в соответствие с требованиями федерального законодательства. В настоящее время "Дом КВН" возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.
Ранее были опубликованы сведения о том, что Александр Масляков передал в собственность телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" ("АМиК") кинотеатр "Гавана". Прокуратура проверяла эту информацию и не нашла нарушений.