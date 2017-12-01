Александр Масляков покинул кресло директора ГУП "ММЦ Планета КВН"

Александр Масляков оставил должность директора ГУП "ММЦ Планета КВН". Об этом пишет ТАСС



В пресс-службе союза поясняют, что увольнение произошло по собственному желанию экс-директора "в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства". Указывается, что Масляков инициировал процедуру увольнения ещё в начале года, однако из-за бюрократических препон процесс затянулся.



Ранее были опубликованы сведения о том, что Александр Масляков передал в собственность телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" ("АМиК") кинотеатр "Гавана". Прокуратура проверяла эту информацию и не нашла нарушений. Однако решение было оспорено и сообщалось, что Масляков якобы уволен с должности директора "Планеты КВН" правительством Москвы.