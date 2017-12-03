В поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва калининградцы собрали на концерте около 85 тыс. рублей

В субботу, 2 декабря, во время благотворительного концерта калининградцы собрали около 85 тысяч рублей в поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва. Об этом Клопс.Ru сообщили в благотворительном фонде "Берег надежды".

Точная сумма будет известна позднее. Все средства от продажи билетов направят на покупку дисплея Брайля для юного слепого музыканта из Пионерского. Кроме того, перед концертом в холле проводился благотворительный розыгрыш призов, средства от которого также направят Никите.

Концерт прошёл при поддержке благотворительного фонда "Берег надежды" и фестиваля "Шаг навстречу". Его инициаторами выступили калининградские музыканты. Участие в нём приняли музыканты Калининграда Анна Ушакова, Хироко Ионуэ, Евгений Авраменко, Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Галина Кузнецова, Наталья Курьянович, Анаит Мкртчян и солист академии молодых певцов Мариинского театра Игорь Барбаков.

"У Никиты обязательно все должно получиться, ведь уже сейчас своей удивительной энергетикой он объединил вокруг себя множество талантливых людей", — отметила председатель правления благотворительного фонда "Берег надежды" Светлана Цуканова.