В поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва калининградцы собрали на концерте около 85 тыс. рублей

В субботу, 2 декабря, во время благотворительного концерта
калининградцы собрали около 85 тысяч рублей в поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва. Об этом Клопс.Ru сообщили в благотворительном фонде "Берег надежды".
Точная сумма будет известна позднее. Все средства от продажи билетов направят на покупку дисплея Брайля для юного слепого музыканта из Пионерского. Кроме того, перед концертом в холле проводился благотворительный розыгрыш призов, средства от которого также направят Никите.
Концерт прошёл при поддержке благотворительного фонда "Берег надежды" и фестиваля "Шаг навстречу". Его инициаторами выступили калининградские музыканты. Участие в нём приняли музыканты Калининграда Анна Ушакова, Хироко Ионуэ, Евгений Авраменко, Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Галина Кузнецова, Наталья Курьянович, Анаит Мкртчян и солист академии молодых певцов Мариинского театра Игорь Барбаков.
"У Никиты обязательно все должно получиться, ведь уже сейчас своей удивительной энергетикой он объединил вокруг себя множество талантливых людей", — отметила председатель правления благотворительного фонда "Берег надежды" Светлана Цуканова.
Дисплей Брайля 16-летнему подростку жизненно необходим. Это устройство предназначено для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Оно помогает незрячим и слабовидящим людям пользоваться компьютерами. Никита ослеп в раннем детстве, с шести лет начал учиться играть на фортепьяно. Сейчас он губернаторский стипендиат, участник и лауреат многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсов. В сентябре подросток выступил на концерте пианиста
с мировым именем Бориса Березовского.