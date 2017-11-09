В Калининграде пройдёт концерт в поддержку 16-летнего слепого музыканта

2 декабря в областной филармонии при поддержке благотворительного фонда "Берег надежды" пройдёт концерт в поддержку слепого музыканта Никиты Плетнева. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
На вырученные средства от продажи билетов приобретут дисплей Брайля. 16-летнему подростку этому оборудование жизненно необходимо.
В концерте примут участие лучшие музыканты Калининграда, Хироко Иноуэ, Анна Ушакова, Евгений Авраменко, Наталья Курьянович, Галина Кузнецова, Александр Дудницкий, Виктория Бобкова, вместе с ними выступит Никита Плетнёв. Прозвучат произведения Рахманинова, Моцарта, Шопена, Чайковского.
Никита ослеп в раннем детстве, но с шести лет начал учиться играть на фортепьяно. Сейчас он — губернаторский стипендиат, участник и лауреат многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсов. В сентябре он выступил на концерте пианиста
с мировым именем Бориса Березовского.
Дисплей Брайля — устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Он помогает незрячим и слабовидящим людям пользоваться компьютерами.