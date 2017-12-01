Налоги, транспорт, медицина: что изменится для калининградцев в декабре

Какие изменения произойдут в разных сферах нашей жизни в декабре — в материале Клопс.Ru.
Налоги
До 1 декабря все владельцы недвижимости и транспортных средств должны заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Если вы не успели, то со 2 декабря будет начисляться пеня.
Игнорировать налоговики не советуют: на неплательщика могут подать в суд, а это означает впоследствии различные санкции, в том числе наиболее чувствительные для калининградцев — запрет выезда за границу.
О том, как проверить задолженность и заплатить налоги, читайте
в материале Клопс.Ru.
С 1 декабря меняются требования к налогоплательщикам — юридическим лицам. В платёжных документах особое внимание будет уделяться пункту "назначение платежа". Если его нет или указан неверно, то налоги не будет зачислены в бюджет, будут копиться долги.
Также ФНС впервые утвердила единые правила исправления ошибок в платёжных поручениях.
Общественный транспорт
С 24 декабря распоряжением Минтранса РФ вводится порядок предрейсового контроля транспортных средств.
Проверки будут проводить контролёры, которых назначит перевозчик. Эти сотрудники должны соответствовать требованиям Минтранса.
Контролёры проверят работу всех систем и занесут результаты в специальный журнал. Только после того, как контролёр поставит в путевом листе особую отметку, автобус или маршрутка могут трогаться в путь.
В Калининграде кабинеты для предрейсового и послерейсового осмотра транспорта являлись одним из условий
конкурса перевозчиков.
Импорт мяса
Россия с 1 декабря временно запретила ввоз свинины и говядины из Бразилии.
Россельхознадзор обнаружил
в бразильском мясе запрещённый стимулятор роста — рактопамин. Бразилия — один из самых крупных поставщиков.
Госзакупки
1 декабря вступил в силу запрет на госзакупки импортной мебели.
Под запрет попадёт
деревянная и металлическая мебель для офисов, деревянная мебель для столовых и спален, диваны, софы, кушетки с деревянными каркасами и сами каркасы, а также мебель из пластика.
Цены на жильё
С 1 декабря застройщики обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) ряд дополнительных сведений — к примеру, смету на материалы, стоимость рабочей силы и техники. Таким образом, считают в Минстрое, можно ужесточить контроль за повышением цен в сфере жилищного строительства.
Лицензия на аборты
1 декабря аборты смогут проводить только те медучреждения, которые получили специальную лицензию. Так Минздрав намерен контролировать безопасность проведения этой процедуры.
По замыслу правительства, к 2025 году количество абортов в стране должно снизиться
на 30%.
Материнский капитал
С 4 декабря меняются правила подачи заявления на выплату материнского капитала:
— теперь не требуется СНИЛС;
— если нет регистрации в РФ, можно подать заявление о месте фактического проживания;
— заявление, отосланное по почте, должно быть зарегистрировано не позднее первого рабочего дня после его получения;
— заявление об аннулировании можно подать в то же отделение ПФР в срок не более 10 рабочих дней с даты утверждения заявления.