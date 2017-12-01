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Главная Новости Общество

Налоги, транспорт, медицина: что изменится для калининградцев в декабре

15:59
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Какие изменения произойдут в разных сферах нашей жизни в декабре — в материале Клопс.Ru.

Налоги

До 1 декабря все владельцы недвижимости и транспортных средств должны заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Если вы не успели, то со 2 декабря будет начисляться пеня. 
 
Игнорировать налоговики не советуют: на неплательщика могут подать в суд, а это означает впоследствии различные санкции, в том числе наиболее чувствительные для калининградцев — запрет выезда за границу.
 
О том, как проверить задолженность и заплатить налоги, читайте в материале Клопс.Ru. 
 
С 1 декабря меняются требования к налогоплательщикам — юридическим лицам. В платёжных документах особое внимание будет уделяться пункту "назначение платежа". Если его нет или указан неверно, то налоги не будет зачислены в бюджет, будут копиться долги.
 
Также ФНС впервые утвердила единые правила исправления ошибок в платёжных поручениях. 

Общественный транспорт

С 24 декабря распоряжением Минтранса РФ вводится порядок предрейсового контроля транспортных средств. 
 
Проверки будут проводить контролёры, которых назначит перевозчик. Эти сотрудники должны соответствовать требованиям Минтранса.
 
Контролёры проверят работу всех систем и занесут результаты в специальный журнал. Только после того, как контролёр поставит в путевом листе особую отметку, автобус или маршрутка могут трогаться в путь.
 
В Калининграде кабинеты для предрейсового и послерейсового осмотра транспорта являлись одним из условий конкурса перевозчиков. 

Импорт мяса

Россия с 1 декабря временно запретила ввоз свинины и говядины из Бразилии.
 
Россельхознадзор обнаружил в бразильском мясе запрещённый стимулятор роста — рактопамин. Бразилия — один из самых крупных поставщиков. 

Госзакупки

1 декабря вступил в силу запрет на госзакупки импортной мебели.
 
Под запрет попадёт деревянная и металлическая мебель для офисов, деревянная мебель для столовых и спален, диваны, софы, кушетки с деревянными каркасами и сами каркасы, а также мебель из пластика.

Цены на жильё

С 1 декабря застройщики обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) ряд дополнительных сведений — к примеру, смету на материалы, стоимость рабочей силы и техники. Таким образом, считают в Минстрое, можно ужесточить контроль за повышением цен в сфере жилищного строительства. 

Лицензия на аборты

1 декабря аборты смогут проводить только те медучреждения, которые получили специальную лицензию. Так Минздрав намерен контролировать безопасность проведения этой процедуры.
 
По замыслу правительства, к 2025 году количество абортов в стране должно снизиться на 30%. 

Материнский капитал

С 4 декабря меняются правила подачи заявления на выплату материнского капитала:
 
— теперь не требуется СНИЛС;
— если нет регистрации в РФ, можно подать заявление о месте фактического проживания;
— заявление, отосланное по почте, должно быть зарегистрировано не позднее первого рабочего дня после его получения;
— заявление об аннулировании можно подать в то же отделение ПФР в срок не более 10 рабочих дней с даты утверждения заявления.

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