Налоги, транспорт, медицина: что изменится для калининградцев в декабре

Какие изменения произойдут в разных сферах нашей жизни в декабре — в материале Клопс.Ru.

Налоги

До 1 декабря все владельцы недвижимости и транспортных средств должны заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Если вы не успели, то со 2 декабря будет начисляться пеня.

Игнорировать налоговики не советуют: на неплательщика могут подать в суд, а это означает впоследствии различные санкции, в том числе наиболее чувствительные для калининградцев — запрет выезда за границу.

О том, как проверить задолженность и заплатить налоги, читайте в материале Клопс.Ru.

С 1 декабря меняются требования к налогоплательщикам — юридическим лицам. В платёжных документах особое внимание будет уделяться пункту "назначение платежа". Если его нет или указан неверно, то налоги не будет зачислены в бюджет, будут копиться долги.

Также ФНС впервые утвердила единые правила исправления ошибок в платёжных поручениях.

Общественный транспорт

С 24 декабря распоряжением Минтранса РФ вводится порядок предрейсового контроля транспортных средств.

Проверки будут проводить контролёры, которых назначит перевозчик. Эти сотрудники должны соответствовать требованиям Минтранса.

Контролёры проверят работу всех систем и занесут результаты в специальный журнал. Только после того, как контролёр поставит в путевом листе особую отметку, автобус или маршрутка могут трогаться в путь.

В Калининграде кабинеты для предрейсового и послерейсового осмотра транспорта являлись одним из условий конкурса перевозчиков.

Импорт мяса

Россия с 1 декабря временно запретила ввоз свинины и говядины из Бразилии.

Россельхознадзор обнаружил в бразильском мясе запрещённый стимулятор роста — рактопамин. Бразилия — один из самых крупных поставщиков.

Госзакупки

1 декабря вступил в силу запрет на госзакупки импортной мебели.

Под запрет попадёт деревянная и металлическая мебель для офисов, деревянная мебель для столовых и спален, диваны, софы, кушетки с деревянными каркасами и сами каркасы, а также мебель из пластика.

Цены на жильё

С 1 декабря застройщики обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) ряд дополнительных сведений — к примеру, смету на материалы, стоимость рабочей силы и техники. Таким образом, считают в Минстрое, можно ужесточить контроль за повышением цен в сфере жилищного строительства.

Лицензия на аборты

1 декабря аборты смогут проводить только те медучреждения, которые получили специальную лицензию. Так Минздрав намерен контролировать безопасность проведения этой процедуры.

По замыслу правительства, к 2025 году количество абортов в стране должно снизиться на 30%.

Материнский капитал

С 4 декабря меняются правила подачи заявления на выплату материнского капитала:

— теперь не требуется СНИЛС;

— если нет регистрации в РФ, можно подать заявление о месте фактического проживания;

— заявление, отосланное по почте, должно быть зарегистрировано не позднее первого рабочего дня после его получения;

— заявление об аннулировании можно подать в то же отделение ПФР в срок не более 10 рабочих дней с даты утверждения заявления.