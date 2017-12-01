В ЦБ рассказали, почему не выпускают купюры с изображением Путина
Банк России не намерен выпускать купюры с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на письмо регулятора.
"По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России", — объяснили в ЦБ.
Поводом для комментария стало предложение ассоциации предпринимателей "Аванти" напечатать лимитированный выпуск купюр с портретом президента. В ассоциации решили, что такой шаг поднимет у россиян "уровень культуры обращения с денежными средствами" и сплотит общество.
Ранее ЦБ представил новые российские банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. На первой купюре изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На банкноте в 2000 рублей изображены космодром Восточный и остров Русский во Владивостоке.