Экипаж пропавшей аргентинской подлодки, на поиск которой отправился корабль из Калининграда, признали погибшим

Военно-морской флот Аргентины признал, что надежды найти экипаж пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" не осталось. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Reuters

По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, уже истекло время, за которое экипаж могли бы найти живым. На подлодке, на которой было 44 человека, запаса кислорода хватило бы на семь дней. Последний раз экипаж выходил на связь 15 ноября. Бальби рассказал, что поиски продолжатся, но спасённых не будет.

Аргентинское издание Clarin со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти страны не объявят национальный траур и не признают экипаж погибшим, пока не получат минимум одно изображение затонувшей лодки. Поисковая операция продолжится.