Калининградский корабль-исследователь "Янтарь" отправится на поиски пропавшей аргентинской подлодки
Исследовательский корабль ВМФ России "Янтарь" отправится на поиски пропавшей аргентинской субмарины. Такое распоряжение отдал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишут Известия
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Судно-гидрограф, построенное в Калининграде, оборудовано двумя глубоководными аппаратами. "Янтарь" способен вести исследования на глубине до шести километров, напоминает издание.
В район поисковой операции также направлены специалисты-спасатели ВМФ РФ. Они будут искать пропавшую подлодку с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата "Пантера плюс", сообщает РИА Новости
.
Дизельная субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. На боту лодки 44 члена экипажа. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил Аргентине помощь в поиске пропавшего судна.