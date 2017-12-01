С декабря "Яндекс.Такси" начал страховать пассажиров по всей России

С 1 декабря онлайн-сервис услуг по заказу такси "Яндекс.Такси" запускает программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах России, где он работает. Об этом сообщает ТАСС

Страховка будет оформляться автоматически на все поездки, заказанные в сервисе. Максимальная компенсация по программе составляет два миллиона рублей. Пользователям сервиса не придётся дополнительно платить за страховку, но при этом отказаться от неё не получится. Все расходы возьмёт на себя компания.

