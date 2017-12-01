С декабря "Яндекс.Такси" начал страховать пассажиров по всей России
С 1 декабря онлайн-сервис услуг по заказу такси "Яндекс.Такси" запускает программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах России, где он работает. Об этом сообщает ТАСС
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Страховка будет оформляться автоматически на все поездки, заказанные в сервисе. Максимальная компенсация по программе составляет два миллиона рублей. Пользователям сервиса не придётся дополнительно платить за страховку, но при этом отказаться от неё не получится. Все расходы возьмёт на себя компания.
До этого программа страхования работала в пилотном режиме
только в 11 регионах России, включая Калининградскую область. Все процессы работали в соответствии с планом, поэтому программу решили запустить по всей стране раньше, чем предполагалось, отметил руководитель программы страхования "Яндекс.Такси" Алексей Лещенко.