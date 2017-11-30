Пункт пропуска "Дубки" достроят за 1,97 млрд рублей
На достройку пункта пропуска "Дубки" потратят 1,97 млрд рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок
.
Подрядчику необходимо завершить строительство объектов, степень готовности которых составляет от 2% до 100%. Две подпорные стены находятся в завершённом состоянии, ряд строений почти готов. Здание оформления грузовых перевозок на выезд построено всего на 2%.
Всего подрядчик выполнит работы на 29 объектах. Выполнить их и сдать пункт пропуска в эксплуатацию нужно до 1 декабря 2019 года.
Ранее стало известно, что в Калининградской области не успевают достроить
к ЧМ-2018 пункт пропуска Дубки — Рамбинас. В феврале 2017 года полпред президента с СЗФО Николай Цуканов заявлял, что, несмотря на финансовые сложности, погранпереход планируют сдать к лету 2018 года. К тому моменту строительство было выполнено
на 40%. В мае 2017 года врио губернатора Антон Алиханов пообещал поднять вопрос
на уровне президента. В августе Путин призвал реконструировать погранпереходы
на северо-западе страны.