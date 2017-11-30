Пункт пропуска "Дубки" достроят за 1,97 млрд рублей

На достройку пункта пропуска "Дубки" потратят 1,97 млрд рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок

Подрядчику необходимо завершить строительство объектов, степень готовности которых составляет от 2% до 100%. Две подпорные стены находятся в завершённом состоянии, ряд строений почти готов. Здание оформления грузовых перевозок на выезд построено всего на 2%.

Всего подрядчик выполнит работы на 29 объектах. Выполнить их и сдать пункт пропуска в эксплуатацию нужно до 1 декабря 2019 года.