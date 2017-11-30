Медведев рассказал о "кричащей проблеме российской экономики"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал бедность кричащей проблемой современной российской экономики. Об этом сообщает Газета.Ru

"Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике", — заявил Медведев в интервью.

Премьер также отметил необходимость консолидированных усилий по борьбе с бедностью.