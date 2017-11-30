Медведев рассказал о "кричащей проблеме российской экономики"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал бедность кричащей проблемой современной российской экономики. Об этом сообщает Газета.Ru
.
"Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике", — заявил Медведев в интервью.
Премьер также отметил необходимость консолидированных усилий по борьбе с бедностью.
Между тем, согласно данным Росстата, реальные доходы жителей страны в феврале этого года сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что снижение доходов за 2016 год составило 5,9%
. Эксперты Российской академии народного хозяйства сообщали
, что наиболее бедная категория населения России — семьи с детьми школьного возраста.