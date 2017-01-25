Росстат: реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9%

Реальные доходы россиян за прошедший год снизились на 5,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В декабре 2016 года доходы упали на 6,1% по сравнению с декабрём 2015 года. Падение реальных доходов в 2015 году составило 3,2%, а в 2014 — 0,7%.



Средняя заработная плата в прошлом году составила 36 тыс. 703 рубля в месяц. Эта сумма выросла по сравнению с 2015 годом на 7,7%. В реальном выражении заработная плата в прошлом году выросла на 0,6%.