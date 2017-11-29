Александр Троян назначен врио главы администрации Полесска

Александр Троян назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Полесского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

На заседании муниципального совета было решено удовлетворить просьбу Николая Мухина об отставке. Александр Троян будет исполнять обязанности главы до проведения официального конкурса на замещение должности. Дата проведения конкурса будет назначена в ходе ближайшего совещания муниципальными депутатами, уточнили в региональном правительстве.