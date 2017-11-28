Глава администрации Полесского городского округа Мухин покинул свой пост

Глава администрации муниципального образования Полесский городской округ Николай Мухин покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Причины, по которым чиновник решил уйти в отставку, не называются. По предварительным сведениям, Мухин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кто станет преемником Мухина на посту, пока не сообщается.

Николай Мухин был назначен на должность главы администрации решением Совета депутатов муниципального образования "Полесский муниципальный район" в 2015 году. Срок его полномочий официально ещё не истёк.