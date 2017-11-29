В "Безопасном городе" объяснили, почему на их камерах видно только макушки

29 ноября участники встречи в ситуационном центре АПК "Безопасный город" прокомментировали претензии губернатора о том, что на установленных в городе камерах невозможно распознать лица.

В частности, руководитель агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области Сергей Евстигнеев сообщил, что в случае, о котором говорил губернатор Антон Алиханов, речь шла о камере, установленной в 2014 году.

Помимо развития технологий, важную роль для качества картинки имеет угол обзора и место установки камеры. Оборудование для видеонаблюдения устанавливается в точках, согласованных с УМВД, а камеры, которые ставят для обзора перекрестков, не предназначены для распознавания лиц, уточнил Евстигнеев.

"Естественно, с них увидеть и распознать лицо невозможно. Зато можно оценить дорожную обстановку — аварии, заторы, пробки и т.д. Сейчас, в принципе, развитие системы "Безопасный город" — это развитие инфраструктуры связи. В дальнейшем на неё будут накладываться аналитические функции и возможности, будут использоваться новые технологии. Мы совершенно спокойно сможем заменить старые камеры на более современные, которые смогут распознавать лица и номера автомобилей. Такие камеры уже стоят в городе, и неоднократно с их помощью находили угнанные машины. Поэтому работаем с камерами", — рассказал он.

Сергей Евстигнеев предложил продемонстрировать качество изображения с камеры, установленной на одном из перекрестков города в 2014 году, и камеры, установленной в 2017 году. Последняя находится на уровне пятого этажа.

"Это совершенно другое качество, другие технические возможности — камера разворачивается в разные стороны, изображение идущего по улице человека можно приблизить и увеличить, хорошо и четко просматриваются черты лица", — прокомментировал Евстигнеев.

Также специалисты продемонстрировали картинку с камеры, установленной на входе в аэропорт Храброво.

"Чёткость картинки очень хорошая, и с высокой вероятностью можно определить лицо человека. Если есть совпадение с базой данных лиц, находящихся в розыске, то эта информация выводится оператору", — сообщил директор ГКУ КО "Безопасный город" Алексей Игнатенко.