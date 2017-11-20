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Алиханов раскритиковал камеры "Безопасного города"

Автор: Константин Сериков
13:21
  2161
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал камеры системы видеонаблюдения "Безопасный город" за низкую эффективность. Такое мнение глава региона озвучил во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 20 ноября.
 
По словам Алиханова, камеры зачастую не помогают в поимке преступников, а изображение с них недостаточно чёткое. 
 
"Хотим найти поджигателя, смотрим, как он поджигает, а дальше он попадает в поле зрения камеры, но там показывает только его макушку. Надо пересматривать подход, не вешать на уровне 15 метров, а устанавливать на уровне глаз. И качество картинки должно быть хорошим. Вчера показывали камеры в Китае, там они по походке могут идентифицировать человека. Давайте будем делать по чуть-чуть, но то, что работает, а не много, но бесполезного", — отметил Алиханов. 
 
По словам главы агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Сергея Евстигнеева, многие камеры были установлены в 2013–2014 годах. Сейчас на улицах Калининграда появляются современные модели с высоким разрешением. 
 

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