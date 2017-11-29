"Спорт, не путать со спиртом": Путин рассказал, что помогает ему в работе
Президент России Владимир Путин рассказал, что помогает ему в работе. Как сообщает ТАСС
, заявление президента прозвучало во время беседы с работниками ремонтно-экипировочного депо.
"Есть такое слово — "спорт", не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, но разница на самом деле колоссальная. Это один из секретов", — заявил президент.
Путин рассказал, что залог успешной работы — целеустремлённость и заинтересованность в деле. "Когда работа приносит удовлетворение, когда человек добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу — это всё подстёгивает и помогает работать", — рассказал президент.