Путин заявил, что его служба в КГБ была связана с нелегальной разведкой

Деятельность Владимира Путина в КГБ была связана с нелегальной разведкой. Как сообщает "РИА Новости", об этом президент России рассказал ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

Заявление прозвучало в интервью, вошедшем в сюжет к 95-летию нелегальной разведки. Речь идёт о деятельности Службы внешней разведки (СВР).

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", – прокомментировал Путин работу разведчиков-нелегалов.

Путин работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ в 1985-1990 годах. он был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.