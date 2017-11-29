Ярошук рассказал, вернёт ли концерт и салют на площадь Победы в новогоднюю ночь
Александр Ярошук не намерен возвращать праздничные мероприятия в новогоднюю ночь на площадь Победы. Об этом градоначальник рассказал журналистам в среду, 29 ноября.
"Гуляния — пожалуйста, приходите и гуляйте. Мы не против того, чтобы люди приходили и отдыхали. А всё это со сценой и весельем — нет", — заявил градоначальник.
В декабре 2014 года Ярошук заявил
, что не допустит массовых скоплений в новогоднюю ночь возле центральной ёлки Калининграда. В декабре 2015 года он снова сообщил
, что в центре города никаких мероприятий в новогоднюю ночь не будет. В декабре 2016 года Ярошук призвал горожан не выходить на площадь
и отмечать дома.