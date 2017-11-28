У СМИ появилось новое доказательство, что Катерина Тихонова – дочь Путина

В распоряжении СМИ появилось новое доказательство, что Катерина Тихонова – это младшая дочь президента Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода

О том, что его коллега по танцам Катерина Тихонова является дочерью главы российского государства, рассказал вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла Манфред Мохаб.

"Да. Я знаю её, да, конечно", — ответил Мохаб на вопрос агентства Reuters, известно ли ему, что Тихонова и Путин родственники. На уточняющий вопрос журналистов он снова ответил утвердительно.

В 2015 году Reuters опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Катерина Тихонова приходится Путину младшей дочерью. Это подтвердили два анонимных источника и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Однако позже он это опроверг, а в пресс-службе банка обвинили журналистов в "подтасовке", напоминает источник. Президент России публично не подтверждал и не опровергал эту информацию.