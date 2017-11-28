В суде рассказали, какую компенсацию сити-менеджер Советска попросил за публикацию фото в шортах

Сити-менеджер Советска Николай Воищев потребовал 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за публикацию своего фото в социальной сети. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Советского городского суда.

"Поступило исковое заявление о защите права на охрану изображения и взыскания компенсации морального вреда. В качестве компенсации каждый из истцов запросил с каждого из ответчиков по 100 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.

В исковом заявлении по данному делу значатся два истца — Николай Воищев и Сергей Ганага и два ответчика — ООО "ВКонтакте" и администратор сообщества "Подслушано в Советске" Виктория Бузня. Это значит, что общая сумма предъявляемых материальных претензий составляет 400 тыс. рублей.