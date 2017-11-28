Сити-менеджер Советска Воищев подал в суд на "ВКонтакте" за публикацию фото в шортах

Сити-менеджер Советска Николай Воищев подал в суд на сайт "ВКонтакте" за публикацию фотографии, на которой он запечатлён с голым торсом. В качестве ответчика в иске также указан администратор сообщества, где появилось фото.

Как следует из информации, размещённой на официальном сайте Советского городского суда, исковое заявление было подано 23 ноября 2017 года. Истцами в деле выступают сам глава администрации Николай Воищев и предприниматель Сергей Ганага. Последний является президентом мотоклуба "Легион 39 MC", в котором состоит и сити-менеджер. Ответчиками значатся ООО "ВКонтакте" и администратор паблика "Подслушано в Советске" Виктория Б.

"Мы все можем отдыхать в компании друзей, и естественно, что в таких ситуациях кто-то делает фотографии или снимает видео. Но без моего разрешения никто не имеет права публиковать эти фотографии в публичных сообществах. Я пока не знаю, как будет квалифицироваться данное нарушение — всем занимаются юристы", — рассказал Клопс.Ru Воищев.

Публикация появилась 13 ноября в сообществе "Подслушано в Советске". Администраторы отметили, что сообщение "пришло на анонимную платформу". Пост содержал скриншот кадра видеозаписи, на которой запечатлён Николай Воищев, а также Сергей Ганага и ещё один мужчина, сидящие в шортах с голыми торсами на лавке. У сити-менеджера отчётливо видна яркая татуировка, растянувшаяся на всю левую руку. Именно последний факт и привлёк больше всего внимания пользователей соцсети. Многие тут же стали обсуждать неприкосновенность личной жизни, а также этические аспекты подобных публикаций. Судя по комментариям под постом, видеозапись была сделана в бане, где байкеры устроили дружеские посиделки. Как рассказала Клопс.Ru Виктория, администраторы не усмотрели в публикации фото нарушения чьих-то прав.

"Люди на фото всё-таки не голые, и никаких оскорбительных комментариев к посту мы сами не добавляли. Насколько мне известно, видео в соцсеть, а значит, в публичный доступ было выложено кем-то из близкого окружения Николая Воищева. Правда, потом его оперативно удалили", — говорит Виктория.

Девушка уверяет, что ни сам сити-менеджер, ни его представители не связывались с администраторами сообщества с просьбой удалить публикацию. О том, что в отношении неё подано заявление в суд, Виктория узнала также из анонимного сообщения на электронную почту. Виктория обратилась за консультацией в техподдержку "ВКонтакте", где ей ответили, что "размещение подобного изображения не противоречит правилам сайта", однако если суд признает обратное, они будут вынуждены подчиниться предписанию.