В правительстве не согласились с антитабачной концепцией Минздрава

Правительство РФ вернуло на доработку проект антитабачной концепции Минздрава. Об это сообщает РБК со ссылкой на заключение Экспертного совета.

"Установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными. Такая дискриминация противоречит принципам российского антимонопольного законодательства и может привести к тому, что небольшие розные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке", — отмечается в заключении.

По мнению экспертов, запрет продажи сигарет в ларьках приведёт к тому, что их рентабельность резко снизится, количество рабочих мест сократится, а доходы уменьшатся. Проект концепции они назвали необоснованным с экономической точки зрения.

"Инициатива может иметь негативное влияние на рост нелегальной торговли, так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно", — говорится в экспертном заключении.