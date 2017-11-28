Будут велодорожки и скамейки: глава регионального минприроды рассказал о рекультивации золоотвала "Дарита"

На месте золоотвала "Дарита" на ул. Ялтинской планируется обустроить рекреационную зону. Об этом журналистам 28 ноября рассказал глава регионального минприроды Олег Ступин.



По словам министра, на участке площадью 18 га появятся велодорожки, покрытые грунтом. "Здесь будут несколько аллей, и люди смогут здесь гулять просто на велосипеде. В дальнейшем мы планируем рассмотреть, как можно здесь сделать настоящую рекреационную зону со скамейками", — объяснил чиновник.



"Место рекультивировали в связи с тем, что сюда приедет большое количество туристов", — добавил Ступин. По его словам, после рекультивации участок абсолютно безопасен с экологической точки зрения.



Министр не смог сообщить, какой конкретно объект планируется возвести на участке — парк, спортивный центр или что-то ещё. "Сто процентов здесь будет какой-то газон, в футбол можно будет спокойно играть", — пояснил он.



По проекту работы должны быть закончены в середине мая, приёмка пройдёт в июне-июле 2018 года. Ступин отметил, что подрядчик работает быстрее срока.



Также глава минприроды напомнил, что ведутся работы по рекультивации свалки в пос. им. Космодемьянского. "Проект там гораздо более сложный и дорогой, со своими проблемами". Добавил, что работы должны были быть закончены в июне, но ведутся с некоторым отставанием от графика из-за дождей, которые препятствовали работе техники.