+5 °C
днем
+1 °C
ночью
28 ноября 2017 г. 13:49
80 488 пользователей
за 24 часа на сайте
58.34 -0.16
Курс ММВБ на 28 ноября 2017, 13:00
69.31 -0.29
Курс ММВБ на 28 ноября 2017, 13:00
16.55 +0.02
Курс ЦБ на 29 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита в Калининграде

09:57
  1726
В Калининградской области увеличился средний срок ипотечного кредита. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй.
 
Исследователи сравнили данные за третий квартал 2016 и 2017 годов. В текущем году средний срок ипотечного кредита для жителей Калининградской области составил 14,44 года. Год назад он был на 1,1% меньше и составлял 14,28 года. Средний срок ипотечного кредита по стране составил 14,9 года. 
 
Калининградская область находится на 56-м месте в исследовании. Дольше всего ипотечные кредиты выплачивают жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Они рассчитываются за жильё в течение 18,09 года. В тройку вошли республика Дагестан и Тюменская область. Меньше всего ждут жители Псковской области, Санкт-Петербурга и республики Хакасия — все они рассчитываются за жильё менее чем за 14 лет. 
 
В октябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию сообщило, что в 2017 году в России зафиксирован рекордный объём выданных ипотечных кредитов. В Калининграде чаще всего в ипотеку берут вторичное жильё. В августе 2017 года число заявлений от желающих взять ипотечный кредит увеличилось в полтора раза от июльских цифр, сообщал ранее Клопс.Ru.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Придуманные" панфиловцы и "хороший" Гитлер: как рождаются мифы о войне и почему мы им верим
27 ноября 201718:48
  5168
"Придуманные" панфиловцы и "хороший" Гитлер: как рождаются мифы о войне и почему мы им верим
В Калининграде бетономешалка врезалась в пролёт Эстакадного моста, водитель получил травму позвоночника
Фото горячей новости
11:50
  2783
Путин подписал закон о введении tax free
Фото горячей новости
10:22
  3132
Рекордный выигрыш в лотерею не принёс воронежской пенсионерке счастья
Фото горячей новости
07:48
  16973
Во вторник циклон принесёт в регион дожди и ветра
Фото горячей новости
27 ноября 201721:44
  5122

Лента новостей

Картинка
В правительстве не согласились с антитабачной концепцией Минздрава
13:09
  494
Картинка
Синоптики обещают калининградцам морозы в конце декабря
12:54
  937
Картинка
"Балтптицепром" задолжал 800 работникам более 14,6 млн рублей
12:53
  725
Картинка
Сити-менеджер Советска Воищев подал в суд на "ВКонтакте" за публикацию фото в шортах
12:47
  1677

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13907
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10992
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo