Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита в Калининграде

В Калининградской области увеличился средний срок ипотечного кредита. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй

Исследователи сравнили данные за третий квартал 2016 и 2017 годов. В текущем году средний срок ипотечного кредита для жителей Калининградской области составил 14,44 года. Год назад он был на 1,1% меньше и составлял 14,28 года. Средний срок ипотечного кредита по стране составил 14,9 года.

Калининградская область находится на 56-м месте в исследовании. Дольше всего ипотечные кредиты выплачивают жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Они рассчитываются за жильё в течение 18,09 года. В тройку вошли республика Дагестан и Тюменская область. Меньше всего ждут жители Псковской области, Санкт-Петербурга и республики Хакасия — все они рассчитываются за жильё менее чем за 14 лет.