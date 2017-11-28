У православных начался Рождественский пост

Православные христиане начали подготовку к празднику Рождества Христова. 40-дневный Рождественский пост наступил во вторник, 28 ноября.

Пост называют Филипповским, так как он наступает после дня памяти апостола Филиппа. Настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин рассказал ТАСС , что главный смысл поста для православных заключается в том, чтобы почтить рождение Иисуса Христа наиболее полным выполнением его заповедей.

Рождественский пост менее строг, чем Великий. Православные в эти дни воздерживаются от употребления мяса, молока и яиц. Рыба разрешается в праздники, субботние и воскресные дни. Пост усиливается со 2 по 6 января. 7 января он заканчивается.