"Копают под видом устройства водоёма": губернатор опубликовал видео нелегальной добычи янтаря под Зеленоградском

Под Зеленоградском рабочие нелегально копали янтарь под видом устройства пожарного водоёма. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

"Зеленоградский городской округ. Десяток мотопомп, тяжёлая техника и куча рабочих. Копают янтарь. По документам, правда, выполняют работы по устройству пожарного водоема. Интересно", — прокомментировал глава региона видео, на котором видны работы на огороженном забором участке.

Алиханов отметил, что работы велись на земле сельскохозяйственного назначения. При этом средний штраф за нелегальную добычу янтаря составляет 500 рублей. "Ждём скорейшего рассмотрения законопроекта об усилении ответственности за нелегальную добычу янтаря", — отметил Алиханов.