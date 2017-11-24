Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря

Антон Алиханов поддержал идею ужесточить наказание за нелегальную добычу янтаря. Об этом губернатор Калининградской области рассказал ТАСС

Речь идёт про инициативу Минприроды о введении уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря. Ранее на портале проектов федеральных нормативных актов появилась информация о начале разработки соответствующего законопроекта.

"Я сейчас не готов говорить, что уголовная ответственность — это панацея и с неё надо начинать, но то, что административная ответственность, например, должна быть серьёзно, кратно увеличена, — это, конечно, факт", — отметил Алиханов.

По словам губернатора, сейчас чёрные копатели янтаря платят штрафы, не превышающие 5 тыс. рублей. Зачастую их размер составляет 300 или 500 рублей.

"Я лично бывал в тех местах, где ведётся незаконная добыча. Это просто катастрофа", — рассказал губернатор, сравнив повреждённые добычей земли с "царством орков".