В Янтарном из-за чёрных копателей янтаря перекроют съезды к Синявинскому озеру

В Янтарном из-за чёрных копателей перекроют съезды к Синявинскому озеру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

Синявинское озеро образовалось на месте карьера "Вальтер", где до 70-х годов добывали янтарь. По словам чиновника, сейчас там активизировались чёрные копатели.

"На берегу всё чаще раздаётся характерное тарахтение мотопомп. Добыча янтаря в промышленных масштабах на карьере "Вальтер" возобновилась... Неформально, конечно, но масштабы впечатляют. Будем перекрывать все съезды к озеру и привлекать к ответственности арендатора земельного участка, на котором ведётся размыв грунта", — написал чиновник.