Автомобили Lada оказались в списке самых продаваемых авто в Европе

Две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе. Об этом сообщает "Автостат"

В рейтинге из 80 самых продаваемых автомобилей в странах Европы оказались два автомобиля компании "АвтоВАЗ". Это Lada Granta и Lada Vesta. Первая заняла 60-ю строчку рейтинга, оказавшись между Skoda Superb и Audi A6. За 10 месяцев 2017 года в европейских странах включая Россию продали 76,9 тыс. машин. Lada Vesta оказалась на 76 месте рейтинга между Fiat 500L и Ford EcoSport. Количество продаж этого автомобиля составило 62,1 тысячу.

Первую строчку рейтинга занял Volkswagen Golf. За 10 месяцев продажи этой модели составили 452,1 тыс. автомобилей.