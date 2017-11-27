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Главная Новости Общество

Автомобили Lada оказались в списке самых продаваемых авто в Европе

17:58
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Две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе. Об этом сообщает "Автостат".
 
В рейтинге из 80 самых продаваемых автомобилей в странах Европы оказались два автомобиля компании "АвтоВАЗ". Это Lada Granta и Lada Vesta. Первая заняла 60-ю строчку рейтинга, оказавшись между Skoda Superb и Audi A6. За 10 месяцев 2017 года в европейских странах включая Россию продали 76,9 тыс. машин. Lada Vesta оказалась на 76 месте рейтинга между Fiat 500L и Ford EcoSport. Количество продаж этого автомобиля составило 62,1 тысячу.
 
Первую строчку рейтинга занял Volkswagen Golf. За 10 месяцев продажи этой модели составили 452,1 тыс. автомобилей. 
 
В августе Lada Kalina заняла третью строчку в рейтинге автомобилей, которые реже всего угоняют. В исследовании использовали данные угонов по всей стране.  

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