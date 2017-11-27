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Главная Новости Общество

"Обнаружили вторую утечку": на ул. Железнодорожной продолжают устранять прорыв трубопровода

17:00
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В Калининграде на ул. Железнодорожной продолжаются работы по устранению утечки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе "Водоканала".
 
Работники предприятия устранили первую утечку, из-за которой проезжую часть затопило сточными водами. Однако во время гидравлических испытаний обнаружилась ещё одна течь.
 
"Работы продолжаются. При гидравлическом испытании было выявлено повреждение данной магистрали. Работу вчера завершили, сегодня начали проверять, и во время гидравлических испытаний произошла повторная утечка в нескольких метрах от места первой. Было принято решение опять отключить трубопроводную магистраль", — сообщили на предприятии.
 
В месте утечки из-за размыва грунта образовался провал. Его залатают после того, как устранят утечку. Причиной инцидента стала изношенность труб, рассказали в "Водоканале". 
 
25 ноября ул. Железнодорожную затопило канализационными водами. Очевидцы сообщили, что из-за коммунальной аварии оказалась повреждена часть дорожного полотна. Работы по устранению последствий прорыва велись в воскресенье и продолжились в понедельник. 
 

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