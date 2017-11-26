Очевидцы: ул. Железнодорожную затопило сточными водами
Вечером в субботу, 25 ноября, ул. Железнодорожную затопило канализационными водами. Об этом сообщили очевидцы в группе
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".
Горожане сообщили, что улицу перекрыли. На месте аварии работали сотрудники коммунальных служб.
"Ул. Железнодорожная в Калининграде тонет в отходах жизнедеятельности человека. Прорвало канализацию. Глубоко. Легко словить гидроудар. Неприятно пахнет", — сообщается в сообществе.
Утром, 26 ноября, очевидцы сообщили, что из-за коммунальной аварии оказалась повреждена значительная часть дорожного полотна.