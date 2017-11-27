Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Минстрой РФ планирует обязать собственников недвижимости принимать участие в благоустройстве прилегающих территорий. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
"Введём обязанность собственников недвижимости участвовать в обустройстве прилегающих территорий", — заявил министр, отметив, что правила проведения благоустройства будут устанавливать муниципалитеты.
Ранее глава Калининграда Александр Ярошук призвал горожан активнее участвовать в собраниях
, на которых решается судьба дворовых территорий. По словам градоначальника, после утверждения проектов ремонта дворов в мэрию поступают жалобы от жителей, которые недовольны работами.