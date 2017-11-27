Глава Роскомнадзора назвал анонимность в интернете "большой сказкой"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал анонимность в интернете "большой сказкой". Такое заявление он сделал в интервью RT

Чиновник рассказал, что все пользователи интернета "идентифицированы, таргетированы, профилированы, и реклама поступает адресно". Они находятся "под лупой транснациональных гигантов", считает Жаров. Он отметил, что определить пользователя можно с помощью поведения в интернете, регулярно посещаемых сайтов, геолокации и других данных. "Поэтому нужно понимать: никто уже не анонимен в Сети", — уверен глава ведомства.